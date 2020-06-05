Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi

Koronavirüs salgınının vurduğu Irak, normalleşme planı ile paralel olarak başlayan vakaların yeniden yükselişi, salgının ilk döneminin de üzerine çıktı.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde son bir günde 1006 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 9 bin 846'ya yükseldi.

SALGININ BAŞINDAN BERİ İLK KEZ 1000'İN ÜZERİNDE VAKA GÖRÜLDÜ

Virüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği Irak'ta, toplam can kaybı 285 oldu. Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 1000'in üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.

TÜRKİYE, IRAK İLE SINIR KAPILARINI AÇMIŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan iki sınır kapısının resmen açıldığını duyurmuştu. Pekcan, "Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı." demişti.

İRAN'DA DA VAKA SAYISINDA REKOR KIRILMIŞTI

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı İran, son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısının 3 bin 574 olduğunu açıkladı. Ülkede 4 Haziran günü vaka sayısının, salgın başladığından beri 24 saat içinde tespit edilen en yüksek sayı olduğu belirtildi. . Ülkedeki toplam vaka sayısı 164 bin 270'e yükselirken toplam ölüm sayısı ise 8 bin 71'e ulaştı.