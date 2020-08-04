Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Irak'ın Divaniye kentindeki bir bataklıkta zehirlenmeden kaynaklı tonlarca balık telef oldu.
04.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:43
Irak'ın Divaniye kentindeki Al Dalmaj bataklığında onlarca ton balık telef oldu.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin nedeninin zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda Irak'ın Basra, Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde zehirlenmeler nedeniyle on binlerce ton balık telef oldu.
İşte bataklıkta çekilen bir kare;