Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu

Irak'ın Divaniye kentindeki bir bataklıkta zehirlenmeden kaynaklı tonlarca balık telef oldu.

04.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:43

Irak'ın Divaniye kentindeki Al Dalmaj bataklığında onlarca ton balık telef oldu.

Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin nedeninin zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda Irak'ın Basra, Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde zehirlenmeler nedeniyle on binlerce ton balık telef oldu.

İşte bataklıkta çekilen bir kare;