Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi

Dünyadaki koronavirüs salgını devam ederken Türkiye'nin komşularından Irak, çekirge istilasından sonra şimdi de kuş gribi tehlikesiyle karşı karşıya.

95 BİN TAVUK İTLAF EDİLDİ

Irak'ta Musul İl Tarım Müdürlüğü, kuş gribi vakasının rastlandığı Hemdaniye'de 65 bin ve Telkif'te ise 30 bin olmak üzere toplam 95 bin tavuğun itlaf edildiğini açıkladı.

GÖÇMEN KUŞLARDAN BULAŞTI

Açıklamada virüsün göçmen kuşlardan bulaştığı ifade edildi. Musul'da kuş gribi testi bulunmadığı için testlerin Bağdat'ta yaptırıldığını belirten müdürlük, telef edilen tavukların derin çukurlara gömüldüğünü belirtti.

Irak Tarım Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Musul'da bir kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi vakasının tespit edildiğini bildirmişti.