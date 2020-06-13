Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1180 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve toplam vaka sayısının 18 bin 950'ye yükseldiği kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 549'A YÜKSELDİ

Virüs kaynaklı 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, böylece ölenlerin sayısının 549'a yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, salgının yayılmaya başladığı günden bu yana ilk defa ülkede bir günde en yüksek ölüm gerçekleştiği vurgulandı. Başkent Bağdat, 495 vakayla en çok hastanın bulunduğu vilayet konumunda.

TÜRKİYE SINIRLARI AÇMIŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan iki sınır kapısının resmen açıldığını duyurdu Pekcan, "Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı." demişti.