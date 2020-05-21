İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu

Alaplı'da faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 3 işçinin koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. İşçiler, Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TEMASLI KİŞİLER TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikada filyasyon çalışması yaptı. İşçilerin temasta bulunduğu diğer kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

FABRİKA 1 HAZİRAN'A KADAR ÜRETİMİ DURDURDU

Fabrikada çalışan 80 işçinin ise evlerinde izole edildiği ve şu ana kadar herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı belirtildi. Fabrika yönetimi ise 1 Haziran'a kadar üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.