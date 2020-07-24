İntikam Benim konusu nedir? İntikam Benim filmi oyuncuları, fragmanı

İntikam Benim yönetmenliğini Niels Arden Oplev yaparken, senaryosunu da J.H. Wyman kaleme aldı. ABD yapımı film 2013 yılında gösterime sunuldu. Projenin başrolünde ise Colin Farrell ile Noomi Rapace yer alıyor.

İNTİKAM BENİM OYUNCULARI

Bir katil olan Victor'un yolu ummadığı anda, intikam peşindeki bir kadınla kesişir. İstemedende olsa ona yardım etmeye başlasa da ilerleyen zamanda durum değişir. İntikam Benim filmi oyuncu kdrosunda:

Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard, Dominic Cooper, Isabelle Huppert, Armand Assante, F. Murray Abraham, James Biberi, Luis Da Silva Jr., Andrew Stewart-Jones, John Cenatiempo, Saul Stein, Raymond Mamrak, Michael McKiddy, Raw Leiba, Roy James Wilson, Franky G., Jennifer Butler yer alıyor.

İNTİKAM BENİM FİLMİ KONUSU

Profesyonel katil olan Victor, New York'ta kimsenin dikkatini çekmeden yaşamaya özen göstermekte, bu arada 'mesleğini' de yerine getirmeye devam etmektedir. Aynı zamanda New York'un bir yer altı suç örgütüyle de bağlantısı vardır. Bir gün genç ve yüzü yaralı bir kadın tarafından izlendiğini fark eder. Victor, Beatrice'in kendisini izlediğini fark ettiğinde, ağzını arar. Beatrice Victor'un katil olduğunu bilmektedir ve kendisine intikam planında yardım etmesi için ona şantaj yapar. Yüzünün yarısını yaralayan adamın ölmesini ve adalete kavuşmayı ister. İntikam planını mecburen kabul eden Victor ve Beatrice'in aralarında karşı koyamadıkları bir kimya ve güçlü bir ilişki doğar. Şimdi intikam için sıra dışı bir plan zamanıdır.