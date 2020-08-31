İntihar girişiminde bulunduğu iddia edildi!
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla hafızalarda yer edinen Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Boy, hastanede tedavi altında alındı
31.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:03
Olay, 25 Ağustos Salı günü Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sözcü'de yer alan habere göre; intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, ağır şekilde yaralandı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
& ;Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy, hemen yoğun bakıma alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un, Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. (Sözcü)