İnternet bağlanan camide ders başı
23.10.2020 10:07 | Güncelleme: 23.10.2020 11:28
İnternet bağlanan camide ders başı EBA'ya ulaşamayan öğrenciler, İmam Ertuğrul Kertil'in camiye bağladığı internet sayesinde ders işliyor Muş'un Varto ilçesindeki Hazreti Ömer Camisi'nde 10 yıldır görev yapan İmam Ertuğrul Kertil, evlerinden Eğitim Bilişim Ağına bağlanma imkanı olmayan...
İnternet bağlanan camide ders başı
EBA'ya ulaşamayan öğrenciler, İmam Ertuğrul Kertil'in camiye bağladığı internet sayesinde ders işliyor