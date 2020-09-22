Inter, 1 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti.

Serie A takımlarından Inter, transferde ses getiren bir hamle yaptı. Milano ekibi, Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i transfer etti.

Inter'den yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun İspanya La Liga takımlarından Barcelona'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle beraber transfer edildiği belirtildi.

INTER'DEKİ 6. ŞİLİLİ

Vidal'in Inter'de forma giyecek 6. Şilili oyuncu olacağı ifade edildi.

BARCELONA'DAN TEŞEKKÜR

Bu arada, Barcelona Kulübü de yaptığı açıklamada, katkılarından ötürü teşekkür ettiği Vidal'in başarıya bağlı olarak değişen 1 milyon euro karşılığında transfer olduğunu kaydetti. Inter tarafı ise anlaşmanın mali detayını paylaşmadı.

CONTE İLE ÇALIŞMIŞTI

Vidal, 2011-2015 yıllarında yine İtalya Serie A'da Juventus'ta top koşturmuş, 4 İtalya Serie A şampiyonluğu ve 2 de İtalya Süper Kupası kazanma sevinci yaşamıştı. Vidal, Juventus'ta oynadığı dönemde şu an Inter'in başında olan teknik direktör Antonio Conte ile çalışmıştı.