Inter, 1 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti.
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Inter, 1 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren İtalya Ligi temsilcisi Inter, Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti. Katalan ekibi, transfer için 1 milyon euro ödeneceğini duyurdu.

22.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:43

Serie A takımlarından Inter, transferde ses getiren bir hamle yaptı. Milano ekibi, Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i transfer etti.

Inter'den yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun İspanya La Liga takımlarından Barcelona'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle beraber transfer edildiği belirtildi.

INTER'DEKİ 6. ŞİLİLİ

Vidal'in Inter'de forma giyecek 6. Şilili oyuncu olacağı ifade edildi.

BARCELONA'DAN TEŞEKKÜR

Bu arada, Barcelona Kulübü de yaptığı açıklamada, katkılarından ötürü teşekkür ettiği Vidal'in başarıya bağlı olarak değişen 1 milyon euro karşılığında transfer olduğunu kaydetti. Inter tarafı ise anlaşmanın mali detayını paylaşmadı.

CONTE İLE ÇALIŞMIŞTI

Vidal, 2011-2015 yıllarında yine İtalya Serie A'da Juventus'ta top koşturmuş, 4 İtalya Serie A şampiyonluğu ve 2 de İtalya Süper Kupası kazanma sevinci yaşamıştı. Vidal, Juventus'ta oynadığı dönemde şu an Inter'in başında olan teknik direktör Antonio Conte ile çalışmıştı.

Inter, 1 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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