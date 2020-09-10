Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu

Avrupa'da transfer piyasası hareketli geçiyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılıların tekrar kadrosuna katmak için bir süredir temaslarda bulundu Jean Michael Seri'ye önemli bir talip çıktı.

İtalya Serie A'da şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurma peşinde olan Inter'in, Seri'yi B planı olarak belirlediği kaydedildi.

KANTE, NDOMBELE VE SISSOKO DA LİSTEDE

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Chelsea'den N'Golo Kante'yi isteyen ve Tottenham'dan Ndombele ve Sissoko'yu da ana alternatifler olarak belirleyen Conte, bu 3 isim olmazsa Seri'nin alınabileceğini yönetime bildirdi.

27 MAÇTA 2 GOL ATTI

Fulham ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Fildişili oyuncu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıktı ve 2 de gol attı.