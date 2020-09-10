Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve takımı Fulham'a geri dönen Jean Michael Seri'ye İtalyan devi Inter talip oldu. Teknik direktör Conte, yıldız futbolcuyu B planı olarak belirledi.

10.09.2020 20:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:43

Avrupa'da transfer piyasası hareketli geçiyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılıların tekrar kadrosuna katmak için bir süredir temaslarda bulundu Jean Michael Seri'ye önemli bir talip çıktı.

İtalya Serie A'da şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurma peşinde olan Inter'in, Seri'yi B planı olarak belirlediği kaydedildi.

KANTE, NDOMBELE VE SISSOKO DA LİSTEDE

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Chelsea'den N'Golo Kante'yi isteyen ve Tottenham'dan Ndombele ve Sissoko'yu da ana alternatifler olarak belirleyen Conte, bu 3 isim olmazsa Seri'nin alınabileceğini yönetime bildirdi.

27 MAÇTA 2 GOL ATTI

Fulham ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Fildişili oyuncu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıktı ve 2 de gol attı.

Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu
Haber Yorumları (1)
ANKARA: Yıldıza gel !!!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Tuna Kiremitçi
Spor Can Bartu Gökhan Töre Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Sabah Eylül İtalyan Antalya
Şu an buradasınız: Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 21:52:15. #1.15#
title