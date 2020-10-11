Inter'de Ashley Young koronavirüse yakalandı

İtalya Serie A takımlarından Inter'de İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. 35 yaşındaki futbolcunun kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.

Young'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Inter'de hastalığı kapan oyuncu sayısı da 6'ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu'nun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

MILAN MAÇI TEHLİKEDE

Takımdaki koronavirüs vakalarının hızla arttığı Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.