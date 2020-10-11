Inter'de Ashley Young koronavirüse yakalandı

İtalyan devi Inter'de İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Daha önce Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan ve Radu'nun da koronaya yakalandığı duyuran İtalyan ekibinin Milan ile oynayacağı derbi maçı tehlikeye girdi.