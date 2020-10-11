Inter'de Ashley Young koronavirüse yakalandı
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Inter'de Ashley Young koronavirüse yakalandı

11.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:31
Inter'de Ashley Young koronavirüse yakalandı

İtalyan devi Inter'de İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Daha önce Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan ve Radu'nun da koronaya yakalandığı duyuran İtalyan ekibinin Milan ile oynayacağı derbi maçı tehlikeye girdi.

İtalya Serie A takımlarından Inter'de İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. 35 yaşındaki futbolcunun kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.

Young'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Inter'de hastalığı kapan oyuncu sayısı da 6'ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu'nun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

MILAN MAÇI TEHLİKEDE

Takımdaki koronavirüs vakalarının hızla arttığı Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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