Galatasaray'ın ilgilendiği Inter'li Radja Nainggolan koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu koronavirüse yakalandı.

İtalyan ekibi, çarşamba günü de savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'de koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDEYDİ

Radja Nainggolan, bir dönem Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyordu. Sarı kırmızılılar, kadrosuna ısrarla katmak istediği futbolcuyla anlaşma sağlayamamıştı.