Galatasaray'ın ilgilendiği Inter'li Radja Nainggolan koronavirüse yakalandı
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Galatasaray'ın ilgilendiği Inter'li Radja Nainggolan koronavirüse yakalandı

09.10.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:26
Galatasaray'ın ilgilendiği Inter'li Radja Nainggolan koronavirüse yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Nainggolan, bir dönem Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu koronavirüse yakalandı.

İtalyan ekibi, çarşamba günü de savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'de koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDEYDİ

Radja Nainggolan, bir dönem Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyordu. Sarı kırmızılılar, kadrosuna ısrarla katmak istediği futbolcuyla anlaşma sağlayamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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