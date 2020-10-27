İnstagram nasıl güncellenir? Android, IOS ve Windowsda instagram nasıl güncellenir?

Son zamanların sıklıkla kullanılan sosyal medya platformu olan instagram nasıl güncellenir? Çağa ayak uydurmak için her şeyin güncel olanını kullanmak son derece önemlidir? Instagram nasıl güncellenir? Android, IOS ve Windowsda instagram nasıl güncellenir?

INSTAGRAM NASIL GÜNCELLENİR?

Instagram'ı güncellemek en son özelliklere ve hata düzeltmelerine erişmeni sağlar. Instagram uygulamanı cihazındaki uygulama mağazasına gidip menüden (Android) uygulama listesine erişerek veya güncelleme sayfasına (iOS) gidip Instagram uygulaması için "Güncelle" düğmesine basarak güncelleyebilirsin. Ayrıca Instagram yayınını da ana sayfada ekranı aşağı kaydırarak güncelleyebilirsin. Yeni gönderiler yüklenecek ve gösterilecektir. Bir uygulamayı güncelledikten sonra eski sürüme geri dönemezsin.

ANDROİD İÇİN INSTAGRAM GÜNCELLEME

Android işletim sistemine sahip telefon veya tabletlerde Instagram uygulamasını birkaç farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:

Android telefonunuzun uygulama mağazasına giriş yapıyorsunuz. Mağazaya direkt erişim için indirme butonumuzu kullanabilirsiniz. Instagram (Android) (31576 indirme)

Uygulama mağazasına girdikten sonra karşımıza gelen uygulamayla ilgili bilgiler ekranında bulunan Güncelle (update) butonuna basarak uygulamamızı son yayınlanan sürüme yükseltiyoruz.

Yapmanız gereken işlem sırası bu kadar. Uygulama yükleme işlemi bittikten sonra dilediğinizce kullanabilirsiniz.

Ya da Google Play Store üzerinde Uygulamalarım kısmına girerek Instagram güncellemesini gerçekleştirebilirsiniz.

APPLE IPHONE/IPAD İÇİN INSTAGRAM GÜNCELLEME

Apple firmasına ait iOS kullanan iPhone ve iPad cihazlarınızda Instagramı güncellemek için aşağıdaki işlem sırasını takip ediniz.

Telefonunuzda sırasıyla Ayarlar -> iTunes ve App Store menüsüne giriş yapın.

Otomatik indirmeler sekmesi altında ise "Güncellemeler" olarak giriş yapın.

Bu menü üzerinde Instagram güncellemesini bularak başlatın.

Eğer güncelleme bu listede görünmüyorsa uygulamanın ismini arama kısmında aratarak programın kendi sayfası üzerinden güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

WİNDOWS İÇİN INSTAGRAM GÜNCELLEME

Windows 8.1/10 işletim sistemli bilgisayarlarınız ve Windows Phone telefonlar için Instagram kullanmak için Microsoft Store üzerinden resmi Instagram uygulamasını indirebilirsiniz. Windows mağazasında bulunan resmi Instagram uygulamasını buton aracılığı ile indirebilirsiniz.

Windows üzerindeki Instagram uygulamasını güncellemek için indirme butonu aracılığı ile Microsoft Store mağazasına ulaştığınız anda açılan sayfada Instagram açıklamalarında bulunan butonların ortasında Güncelle butonu karşınıza çıkacak. Güncelle butonuna basarak Instagram uygulamanızı kolayca güncelleyebilirsiniz.