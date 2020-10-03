Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı

Oluşan yırtığı fark etmeyen 31 yaşındaki İngiliz oyuncu ve televizyon yıldızı Stacey Solomon, yayına devam ett. Çoğu takipçisinin uyarmadığı Solomon'a bazı takipçileri özel mesaj atarak taytının bacak arasının yırtıldığını söyledi. Solomon ise yaşadığı kazaya gülerek karşılık verdi.

Solomon,sohbet bittikten sonra yaptığı paylaşımda "Tüm mesajlarınızı okuduktan sonra bacak aramda delik açıldığını fark ettim" dedi. Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

İşte Solomon'un binlerce beğeni alan pozları...