İnsan Suresi nedir? İnsan Suresi okunuşu nedir? İnsan Suresi meali nedir?

İnsan suresi anlamı nedir? İnsansuresi konusu nedir? İnsansuresi Arapça anlamı nedir?

İNSAN SURESİ NEDİR?

1-2 Ayet Tefsiri

1. Hel eta alel'insani hıynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura.

2. İnna halaknel'insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece'alnahu semiy'an basıyra.

3. Ayet Tefsiri

3. İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.

4-6. Ayet Tefsiri

4. İnna a'tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se'ıyren.

5. İnnel'ebrare yeşrebune min ke'sin kane mizacuha kafura

6. Aynen yeşrebu biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.

7-10. Ayet Tefsiri

7. Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.

8. Ve yut'ımunetta'ame 'ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.

9. İnnema nut'ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.

10. İnna nehafu min rabbina yevmen 'abusen kamtariyren.

11-17 Ayet Tefsiri

11. Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.

12. Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.

13. Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.

14. Ve daniyeten 'aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.

15. Ve yutafu 'aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.

16. Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.

17. Ve yuskavne fiyha ke'sen kane mizacuha zencebiylen.

17-22 Ayet Tefsiri

18. 'Aynen fiyha tusemma selsebiylen.

19. Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu'luen mensuren.

20. Ve iza reeyte semme reeyte ne'ıymen ve mulken kebiyren.

21. 'Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.

22. İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa'yukum meşkuren.

23-24 Ayet Tefsiri

23. İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.

24. Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı' minhum asimen ev kefuren.

25-26 Ayet Tefsiri

25. Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.

26. Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.

27-28 Ayet Tefsiri

27. İnne haulai yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.

28. Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.

29-31 Ayet Tefsiri

29. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

30. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.

31. Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen.

İNSAN SURESİ ANLAMI

1. İnsan henüz yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti.

2. Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.

3. Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.

4. Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

5. İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.

6. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.

7. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.

8. Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.

9. (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz."

10. "Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız."

11. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.

12. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır.

13. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.

14. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.

15. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.

16. Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.

17. Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.

18. Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir.

19. Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.

20. Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.

21. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

22. Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür."

23. Şüphe yok ki, Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz.

24. O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.

25. Sabah akşam Rabbinin adını an.

26. Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.

27. Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.

28. Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.

29. İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

30. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

31. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

İNSAN SURESİ HAKKINDA

İnsan Suresi, Kur'an'ın 76. suresidir. 31 ayetten oluşmaktadır. İsmini birinci ayette geçen 'insan' kelimesinden almıştır. Medine'de indirilmiştir. Surede insanın nasıl yaratıldığından, iman etmeyenlerin durumundan ve inananların cennete nasıl kavuşacakları nimetlerden behsedilir.

İNSAN SURESİ KONUSU

İnsan suresi ''beşer, insan topluluğu'' anlamına gelen ins kökünden türetilmiştir. Akıl ve fikir sahibi, konuşarak anlaşabilen bir sosyal varlığı ifade eder. Kur'an'da insan kelimesi 315 kere 'insan, ins, insi, enasi ve nas' şeklinde geçmektedir. İnsan çeşitli yönleriyle ele alınmış, nasıl yaratıldığı, yaratılış amacı bir bütün olarak anlatılmıştır.

Giriş bölümünde insanın anılmaya değer bir şeye olmadığı ve yaratılış amacının bir imtihan olduğu bildirilmektedir. 3. ayette insanın zihni ve psikolojik kabiliyetler sayesinde vayhin aydınlatılması, insanın doğru yolu bulma imkanına kavuştuğu için artık şükredici mi yoksa nankör mü olması gerektiğine karar verebilecek.

İkinci bölümde iradesini kötülük ve iyilik yönünde kullanan insanlara ahiret nimetleri anlatılmaktadır. İyilerin mükafatı: Sözünde durmak, uhrevi sorumluluk bilinci, ihtiyaç sahiplerini doyurmak ve sadece Allah rızası için bunu yapmaktır. Allah, erdemli insanları ahiretin şerrinden koruyacağı ve mutlu ve huzurlu bir akıbetle kaarşılaştırılacağı belirtilmektedir. Erdemli insanın mutlaka ahirette hak ettiği mutluluğa erişebileceği belirtilmektedir.

Diğer kısımlarda ise Hz. Peygamber'in metanetini güçlendirmeyi, peygamber olarak dini duyarlılığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kendini dünya nimetlerine aşırı bir şek,ilde kaptıranları eleştirmekte, bu surenin bir uyarı niteliği taşıdığı anlatılmakta ve isteyenin Allah yolundan gidebileceği, doğru yolu bulabileceği anlatılmaktadır.