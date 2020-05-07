İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en çok can kaybının kayda geçtiği Avrupa ülkelerinden olan İtalya ve İngiltere'de, son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 539 artarak 30 bin 615 oldu. İtalya'da ise koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 274 artarak 29 bin 958'e yükseldi.

İTALYA'DA VAKA SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, 1904'lük düşüşle 89 bin 624'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 215 bin 858'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 31'lik artışla toplamda 96 bin 276'ya çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 274 artarak toplamda 29 bin 958'e yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1333 olan sayının bugün 1311'e gerilediği kaydedildi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 381 bin 288 test yapıldığı bildirildi.

Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu'na video-konferans yöntemiyle bağlanarak, salgına ilişkin bilgileri aktarırken, mevcut durumun dikkatle gözlendiğini, virüsün yeniden yayılması durumunda önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

HÜKÜMET VE KATOLİK KİLİSESİ AYİNLER İÇİN ANLAŞTI

Ülkede kademeli normale dönüş kapsamında, 4 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımlanan 2. aşamanın ilk kademelerinde izin verilmeyen toplu etkinlikler arasında yer alan kilisedeki ayinler için çıkış yolu bulundu.

Başbakan Giuseppe Conte, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Gualtiero Bassetti ile beraber, kilisede ayinlerin güvenlik ve sosyal mesafe şartlarına uygun, yoğunluk olmadan yapılmasını düzenleyen bir protokol imzaladı. Buna göre, 18 Mayıs'tan itibaren kilisede ayinler yapılabilecek.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ AŞTI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 539 artarak 30 bin 615 oldu.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hastanelerde, huzurevlerinde ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 539 artarak, toplamda 30 bin 615'e yükseldi.

Ülkede toplam test sayısı, son 24 saatte yapılan 86 bin 583 testle 1 milyon 534 bin 533'e çıkarken, vaka sayısı da 206 bin 715 oldu.

Sayıların, ülkede salgının zirve noktasının geride bırakıldığını gösterdiğini belirten Raab, salgınla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların gevşetilmesi aşamasına gelindiğini kaydetti.

Raab, sayıların yeniden yükselmeye başlaması halinde tedbirlerin yeniden sıkılaştırılacağını da vurguladı.

Virüsün bulaşma oranının 0.5 ila 0.9 olduğunu belirten Raab, "Virüs halen yenilmiş değil. Bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü koruyor." ifadelerini kullandı.

"GEVŞEME" YOL HARİTASI PAZAR GÜNÜ AÇIKLANACAK

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.?

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doldu ancak hükümetin "gevşeme" konusunda belirlediği yol haritası Başbakan Boris Johnson tarafından pazar günü açıklanacak.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.