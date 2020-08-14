Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor

İngiltere'de yaşayan Jawahir Roble, alkış toplayan ve tüm dünyaya örnek olan hikayesiyle gündeme geldi. İngiltere Premier Lig'de ilk Müslüman kadın hakem olmayı hedefleyen Somalili Jawahir Roble, futbol dünyasının içinde bir başarı yakalamak için kararlı olduğunu belirtti. İngiliz ITV'ye açıklamalarda bulunan Roble, 10 yaşındayken Somali'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle İngiltere'ye geldiğini ve futbol hakemi olmak için çok çalıştığını anlattı.

"HER ZAMAN YAPMAK İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

"Futbol her zaman yapmak istediğim bir şeydi" diyen Roble, dünyada genç Müslüman kızlar için yeterli rol model olmadığına dikkati çekerek, futbolun kendisi için bir tutku olduğunu ifade etti.

Roble, arkadaşları tarafından JJ olarak da anıldığını, ülkenin en büyük stadyumuna da ev sahipliği yapan Wembley'de yaşamasının futbola olan ilgisini arttırdığını kaydetti.

"FUTBOLLA KOLAYCA İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZ"

Futbol oynamanın İngilizceyi daha hızlı öğrenmesine yardımcı olduğunu söyleyen Roble, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, dilini bilmediğiniz insanlarla futbol üzerinden kolayca iletişim kurabilirsiniz" dedi. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA'dan takdir aldığını aktaran Roble, ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.