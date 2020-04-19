İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu

İngiltere'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 596 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 16 bin 60'a yükseldi.

TOPLAM VAKA SAYISI 120 BİNİ AŞTI

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüs salgınından en çok etkilenen İngiltere'de 596 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 60'a yükseldi. Ülkede son bir günde 5 bin 850 kişide daha virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 120 bin 67'ye ulaştı.

Son 24 saatte 15 bin 994 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 372 bin 967'ye, tekrarlar ile de toplam test sayısı 482 bin 63'e yükseldi.

İSPANYA'DA "SON 5 HAFTANIN EN DÜŞÜK ARTIŞI" KAYDEDİLDİ

Öte yandan, İspanya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak toplamda 20 bin 453'e yükseldi. Bu rakam, Kovid-19 nedenli ölümlerde "son 5 haftanın en düşük artışı" olarak kaydedildi.