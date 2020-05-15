İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi

İngiltere'de futbolun geleceğiyle ilgili önemli bir karara imza atıldı. Buna göre 4. lig seviyesindeki İngiltere League Two'da sezon koronavirüs salgını nedeniyle tescil edildi.

Takımlar maç başına aldıkları puana göre sıralanacak ve sıralama bu yöntemle oluşacak puan durumuyla tescil edilecek. Üst lige yükselecek ve küme düşecek takımlara dair kararla ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.

LEAGUE ONE'DA İÇİN KARAR PAZARTESİ VERİLECEK

İngiliz futbolunda 3. Lig olarak kabul edilen League One'da ise sezonun geleceği pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlenecek.