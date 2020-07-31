İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor

İngiltere'nin doğusundaki Norfolk'ta yaşayan tamirci Malcolm MacDonald, tarihin en talihsiz adamlarından biri. İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a konuşan MacDonald, 2014 yılında kasıklarına sıçrayan enfeksiyon yüzünden cinsel organı kopunca doktorların yardımıyla 2016 yılında kendi dokusu kullanılarak kolunda cinsel organ geliştirdi. Fakat İngiltere'de sağlık sisteminin aksaması ve koronavirüs nedeniyle MacDonald 4 yıldır kolunda 5 cm daha uzun olan bir cinsel organla yaşıyor ve ameliyatla cinsel organının kolundan alınacağı günü bekliyor.

KENDİSİNE SUNULAN İLK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

İki çocuk babası olan ve 2014 yılında bütün vücudunu saran ve kasıklarına sıçrayan bir enfeksiyon geçiren MacDonald'ın cinsel organı bu hastalık yüzünden koptu. Yaşadıklarının ardından depresyona giren ve bir çözüm bulmaya çabalayan MacDonald, "Kendi doktoruma danıştım fakat o beni başka bir hastaneye yönlendirdi. Orada da derimi alarak vücudumda kalan cinsel organımın etrafına sarmayı teklif ettiler. Fakat bu senaryoda cinsel organın bir fonksiyonu olmayacaktı, ne cinsel ilişkiye girecek kadar ereksiyon olacaktı ne de idrar yapabilecektim. Bu sebeple bu operasyondan vazgeçtim" ifadesini kullandı.

"HAYATTAN ZEVK ALMAZ OLDUM"

MacDonald yaşadıklarından sonra 2 yıl boyunca alkol batağına düştüğünü ve depresyona girdiğini söylerken, "Bir gölge gibi yaşadım, hayattan zevk almaz oldum" dedi.

TECRÜBELİ DOKTORDAN GELEN YENİ TEKLİF

Daha sonra kendisine başka bir hastaneden öneri geldiğini söyleyen MacDonald, Londra'daki University College Hastanesi'nde görevli ve cinsel organ ameliyatlarında saygın bir isim olan Profesör David Ralph ile tanıştı. 50 bin poundluk ameliyatı devletin karşılayacağını söyleyen MacDonald prosedürü de anlattı.

5 SANTİMETRE UZUN OLSUN İSTEDİ

Kapsamlı ameliyatta, MacDonald'ın kasıklarındaki doku ve bir damar kullanılarak, kolunda bir cinsel organ oluşturulması planlanıyordu. Daha sonra bu cinsel, kasıklarına dikilecek ve bir implant yardımıyla cinsel organ, mekanik bir pompa aracılığıyla ereksiyon olabilecek ve idrar boşaltma işlemini gerçekleştirebilecekti. Daha önce bazı hastaları için biyonik olarak üretilen cinsel organ yapan Profesör Ralph'ı ikna eden MacDonald, cinsel organının uzunluğunu da yaklaşık 5 santimetre uzatma konusunda da anlaştı.

ADINI "JIMMY" KOYDUĞU CİNSEL ORGANI AMELİYATLA KOLUNDAN ALINAMADI

MacDonald'ın kolundaki cinsel organ yeterli şekilde gelişince operasyon için hazırlıklar başladı. Doktorlar MacDonald'ın operasyonu öncesinde sağlık kontrollerinde genç adamın sağlık değerlerini yeterli bulmayarak ameliyatı iptal etti. 2018 yılında yaşanan bu olayın ardından kolundaki cinsel organ ile yaşamaya alışan ve buna "Jimmy" adını veren MacDonald daha sonra hastane personelinin değişmesi ve ambulans sistemindeki aksaklıklar sebebiyle ameliyat olamadı.

İNSANLAR FARK EDİNCE ŞOK OLUYOR

Sonunda 2020 yılının Nisan ayı için ameliyat tarihi alabilen MacDonald'ı bu sefer de Kovid-19 salgını vurdu. Koronavirüs sebebiyle doktorların bu operasyonu erteleme kararı alması nedeniyle MacDonald, 4 yıl boyunca kolundaki cinsel organla yaşamak zorunda kaldı.

Sokağa çıkarken kısa kollu tişört giyemediğini söyleyen ve çocuklarıyla denize gidemediği için üzülen MacDonald, "Bazen insanlar kolumdakini fark ediyorlar ve şok oluyorlar. Ben artık işi espriye vurmaya başladım. Böyle davranmalıyım çünkü başka bir alternatifim yok. Eğer bu duruma şakayla yaklaşmasaydım bitmiştim. Bilim kurgu karakteri gibi bir şey bu. Fakat bu benim normale dönme şansım" dedi.

İngiliz The Sun'a konuşan MacDonald, bu yılın sonuna doğru ameliyat olmayı umut ettiğini söyledi.