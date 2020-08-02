İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı

Türkiye'de tatiline devam eden İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, bir kaza geçirdiğini ve iki bacağını da kırdığını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

İKİ BACAĞI DA ALÇIDA

Price son görüntülendiğinde ise iki bacağının da alçıda olmasıyla şaşırttı. Bir arkadaşı, şezlongda güneşlenen Price'a büyük bir buket çiçek getirdi.

UZUNCA BİR SÜRE ALÇIDA KALACAK

Tekerlekli sandalyede çekilen fotoğraflarını paylaşan Price, doktorunun kendisine 3 ya da 6 ayda iyileşeceğini söylediğini belirtti.

TAKİPÇİLERİNE SORDU

Price, Instagram üzerinden takipçilerine tekerlekli sandalye ya da scooter bulabileceği yerleri sordu.

SIK SIK BIÇAK ALTINA YATIYOR

Price, İstanbul'da son olarak 5 farklı yerinden ameliyat oldu. İngiliz şarkıcı, yüz kaldırma, göz kapağı, kaş uygulaması, karın toparlatma ve Brezilya kalçası operasyonları geçirdi.