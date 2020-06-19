İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 42 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve model Myleene Klass, saç düzleştirme cihazını elinden düşürünce göğsünü yaktı.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Klass, kazadan sonra göğsünün üzerinde oluşan yaranın üzerine buz koyarken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından "Saç düzleştiricisini göğsümün üzerine düşürüp göğsümü yaktım" yorumu ile paylaştı. Klass, göğsünde oluşan yanık yarasına rağmen işe gidip programına devam etti.

2021 YILINDA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Klass, beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi 45 yaşındaki Simon Motson ile 2021 yılında evlenmeyi planladığını ve erkek arkadaşından bir çocuk daha yapmak istediğini söylemişti.