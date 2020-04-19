İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerini rahatlatmak amacıyla yasalaştırılan infaz indirimi ve denetimli serbestlik düzenlemesinden hangi mahkumların yararlandığı netleşti. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet ve Emine Bulut'un katili Fedal Varan infaz indirimi kapsamı dışında kaldı.

Kamuoyunca yakından izlenen bazı olaylar ve mahkûmların tahliyelerine ilişkin son durum şöyle:

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Özgür Arduç (Ceren Özdemir'in katili): Düzenleme kapsamı dışında. Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla hükümözlü olarak barındırılmakta.

Hasan İsmail Hikmet (Ceren Damar'ın katili): İstisna suçlardan olduğu için hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı dışında kalacak.

Fedai Varan (Emine Bulut'un katili): Kasten öldürmekten müebbet hapis cezasına hükümözlü. Kapsam dışında kalacak.

TAHLİYE EDİLDİLER

Alaattin Çakıcı: Denetimli serbestliğe ayrılma tarihi 19 Ekim 2020 olması nedeniyle kanun kapsamında tahliye edildi.

Erol Eşrefoğlu (Evcil): Kronik rahatsızlığının bulunması ve koronavirüs nedeniyle infaz durdurma kararı geldiği için tahliye edildi.

TOSUNCUK HÜKÜM GİYECEK

Mehmet Aydın (Tosuncuk/Çiftlikbank Davası): Firari. Türkiye'de değil. Yargılanacak, hüküm giyecek.

Emrah Esmer (İrem Su Akkaya davası): Hükümözlü konumunda olup, kesinleşmeyen dosyası Yargıtay'da. Tutuklu. Yararlanıp yararlanmayacağına yargı karar verecek.