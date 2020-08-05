İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın geleceği gün geçtikçe krize doğru ilerliyor. Siyah beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi ve Hırvat yıldızın yaptığı görüşmede tansiyonun yükseldiği iddia edildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre hiçbir şekilde indirim kabul etmeyeceğini belirten savunmacının direkt tatile çıkması bardağı taşıran son damla oldu ve taraflar arasında gerginlik yaşandı. Başkan Çebi, 31 yaşındaki savunmacının bu tavırlarından rahatsız olduğunu belirtip menajerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdi.

3.5 MİLYON EURO'DAN İNDİRİM İSTENDİ

Siyah beyazlılarda 3.5 milyon euro kazanan yıldız savunmacı, kontratına göre hareket edeceğini ve bu maaştan herhangi bir indirimi kabul etmeyeceğini iletti.

AL NASSR'A YANAŞMADI

Yönetim, Al Nassr'dan gelen teklifi Vida'ya iletti fakat Hırvat stoper bu teklife de yanaşmadı. Öte yandan Beşiktaş; İtalya, İngiltere ve İspanya'dan birkaç kulübün ilgilendiği Vida'nın bir teklifi kabul etmesini bekleyecek.