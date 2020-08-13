İnce, CHP'yi bölüyorsun diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi

Son dönemlerde parti kuracağı iddialarıyla siyaset arenasında adından söz ettiren Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında "Bin Günde Memleket" adıyla bir hareket başlatacağını söyledi. İnce, "Partiyi bölüyorsun" tepkilerine de eline aldığı iki pet şişe suyla cevap verdi.

"BURADAN BURAYA SU TAŞIYACAK MIYIM?"

İnce, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ""Partiyi bölüyorsun. Peki. Bu Cumhur İttifakı. Bu da Millet İttifakı. Yani ben bu Millet İttifakı'ndan ayrılıp buraya mı geçiyorum. Var mı böyle bir şey? Hayır. Yine geçeyim? Geçmiyorum, ben buradayım, Millet İttifakı'nın içindeyim. Niye bölmüş oluyorum? Buradan buraya su taşıyacak mıyım? Hayır. Millet İttifakı'nın içindeysem bırakın bunu, ayrı bir umut olsun. Niye olmasın" ifadelerini kullandı.