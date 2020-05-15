IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi

Kırgızistan'ın Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Erin Asrandiyev, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasından kaynaklanan acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF), 120,9 milyon dolarlık ikinci mali yardımın alındığını bildirdi. Asrandiyev, IMF'den toplamda 241 milyon 200 bin dolar yardım aldık. Ayrıca, 1 milyon 800 bin dolar tutarında tıbbı ve insani yardım için destek gördük" dedi.

KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ YÜZDE 3,8 KÜÇÜLDÜ

Asrandiyev, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülke ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 küçüldüğünü açıkladı.

MAAŞ ÖDEMELERİNDE AKSAMA OLMAYACAK

Temiz içme suyu, tarımsal sulama, yol yapımı, dijitalleşme projeleri ve yargı reformuna ayrılan ödeneklerin dışında kamu yatırımları ve acil olmayan harcamaların durdurulduğunu belirten Asrandiyev, devletin sorumluluğu altındaki maaş ve emeklilik ödemelerinin zamanında ve tam olarak yapılacağını kaydetti.