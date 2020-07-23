İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kitapçısı'nda "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabının tanıtımı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlarla ilgili yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Sayın Soylu 'ya teşekkür ediyorum. Sürece katkı sunmak adına, telefonla katılıp bu sürece ciddi bir katkı sunması ve böyle bir sorunun çözülmesine dönük bir ilgi göstermesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız beni mutlu etmiştir. Yeni araçları konuştuk. Hem Sayın İçişleri Bakanına hem Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım. Yeni araçların geçici hizmet vermesi konusunda karar birliğine vardık. Ada'ya mahsus yerli bir elektrikli araç üretimi konusunda da karar birliğine vardık" cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy İskelesi içerisinde bulunan İstanbul Kitapçısı'nda "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabının tanıtımı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yarın Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından kılınacak ilk Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kendisine davet gelip gelmediği sorusuna, "Davetiye gelmedi" yanıtını veren İmamoğlu, "Bana, Ankara'dan hangi bakanlık ya da devletin hangi kurumu, bugüne kadar, İstanbul'da hangi açılışı yapıldıysa ya da hangi tören yapıldıysa hiçbir davet gelmedi" şeklinde yanıt verdi.

"HACI BAYRAM VELİ CAMİİ'NDE CUMA NAMAZINI KILACAĞIM"

Başkan İmamoğlu şöyle devam etti:

"Benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen rahatlıkla gidebilir. Ben yarın Ankara'dayım. Hacı Bayram Veli Camii'nde olacağım. Hacı Bayram Veli Türkiyemizin geçmişinde Anadolu topraklarında önemli düşünürlerinden, tasavvuf şairi bir kimliktir. Her gittiğimde Ankara'da orada Cuma namazı kılarım, benim için çok ulvidir. Hacı Bayram Veli, 2. Murat'a Fatih Sultan Mehmet'in yani veliahtın bir nevi İstanbul'u fethedeceğini müjdelemiş olduğu bilinir, düşünülür. Dolayısıyla Hem Hacı Bektaş Veli'den etkilenmiştir hem Yunus Emre'den etkilenmiş birisidir. Sanki böyle Ankara'ya başka bir maneviyat katar. Yarın orada olacağım. "

"İBB OLARAK SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRECEĞİZ"

İmamoğlu, İBB olarak üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getireceklerini belirterek şöyle devam etti:

"İBB olarak üzerimize düşen bütün vazifelerimizi yerine getiriyoruz. Sayın valimiz ile konuştuk. Görevlendirme istedi. Ben de hem genel sekreterimizi hem de genel sekreter yardımcımızı görevlendirdim. 10 binlerce seccade dağıtımından tutun, bütün tuvaletleri, lavabolar bütün mobil anlamda hizmete sokmaktan tutun, İETT otobüslerinin Yenikapı'da park edilip taşınmasına varıncaya kadar; lojistik, güvenlik, temizlik için bütün ekiplerimizle Sultanahmet civarında valiliğimizin öngördüğü ne varsa yerine getiriyoruz. Yarın Ayasofya Camii'nde düzenlenecek olan Cuma namazı süresince bütün tedbirlerin alınması konusunda arkadaşlarım gereken sorumluluğu yerine getiriyor."

"CUMHURBAŞKANI SORUNUN ÇÖZÜMÜNE KATKI SUNDU"

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalar'da krize dönen elektrikli araçlarla ilgili yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine de; görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katılarak sorunun çözülmesine katkı sunduğunu söyledi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Sonuç çıktı. UKOME'de kararlar alınacak. Bir takım destekleyici, sıkıntıları giderici kararlar alınacak. Sayın İçişleri Bakanımızla iki saati aşkın bir toplantı yaptık. Hem bizden hem İstanbul Valiliğinden hem Bakanlıktan, bakan yardımcısı da dahil olmak üzere yetkililer katıldı. Çözüm arayışı psikolojisi ile orada oturmak ve bir arada bu çalışmayı yapmak beni çok mutlu etmiştir. Sayın Soylu 'ya teşekkür ediyorum. Sürece katkı sunmak adına, telefonla dahi olarak sürece ciddi bir katkı sunması ve böyle bir sorunun çözülmesine dönük bir ilgi göstermesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın beni mutlu etmiştir. Yeni araçları konuştuk. Faytonların gittiğini, Türkiye'nin farklı yerlerine hizmet vermek adına dağıldığını, hem Sayın İçişleri Bakanı'na hem Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım. Yeni araçların geçici hizmet vermesi konusunda karar birliğine vardık. Ada'ya mahsus yerli bir elektrikli araç üretimi konusunda da karar birliğine vardık. Vatandaşımız da içine katan Ar-Ge çalışmalarına da başladık. Yakında kamuoyunu bilgilendireceğiz."