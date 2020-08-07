İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum

Tatilini tamamlamasının ardından görevinin başına dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayamama Deresi'ndeki ıslah çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu'na parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında da bir soru yöneltildi.

İMAMOĞLU TOPA GİRMEDİ

Verdiği cevapla Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce arasındaki çekişmeye girmemeyi tercih ettiği gözlenen İmamoğlu, "Ben, İBB Başkanıyım. Bana İstanbul ile ilgili konuları sorun" ifadelerini kullandı.

KURULTAYDAKİ ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa seçildiği CHP kurultayında dikkat çeken bir çıkışa imza atmış ve şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Bizim genel başkanımız çok tarihi bir misyon üstlendi. Özellikle son yerel seçimler. Dolayısıyla bizim genel başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor."