İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
24 Temmuz'da kılınacak namaz için Ayasofya'da hazırlıklar devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o gün Ankara'daki Lozan programına katılacağı ortaya çıktı.
21.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:17
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün 24 Temmuz'da Ankara'daki Lozan programına katılacak.
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HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Danıştay 10. Dairesi kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılan Ayasofya'da ilk namaz için geri sayım başladı. 24 Temmuz'da kılınacak namaz için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
İMAMOĞLU AÇILIŞA KATILMAYACAK
Dünyanın gözü Ayasofya'da olacak. Dünya medyasından birçok gazetecinin yakından takip edeceği ilk namaz programına İstanbul'u yöneten isim katılmayacak.