İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı

CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapacağı 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, 'Gelecek için Biz' oluşumu adına genel başkan adayı olan İlhan Cihaner, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıkladı.

İlhan Cihaner'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"KURULTAYIN PANDEMİ KOŞULLARINDA YAPILMASI YANLIŞ"

"Kurultayın pandemi koşullarında düzenlenmesi, yanlıştır. Bu kurultay iktidar dinamizmini partimize taşıyamaz. Lütfen bütün delegeler bu kurultaya katılsın. Kurultayımız geçmişe dönmek için değil, geleceği kurmak için, adalet için, gelecek için bir CHP'ye ihtiyaç var.

CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner

"PARTİMİZ SOL SİYASETLE BAŞARIYA ULAŞACAK"

Bugün CHP'nin en güçlü organı Parti Meclisi olmalıdır. Başta önseçim olmak üzere parti içi demokrasinin daha fazla işletildiği bir parti yapısına ihtiyacımız var. Bizler partimizin çağdaş sol bir siyasetle başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

"CHP GENEL BAŞKANLIĞI DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK KONUMA SAHİPTİR"

Bu amaçları gerçekleştiremek için CHP Genel Başkanlığı'na aday olduk. CHP Genel Başkanı dünyayı değiştirecek konuma sahiptir. CHP Genel Başkanı önce partiyi, sonra ülkeyi, sonra da dünyayı değiştirebilecek güçtedir. İhtiyacımız olan şey cesaret, cesaret, cesaret...