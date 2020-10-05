İlham Aliyev kimdir? İlham Aliyev eşi kimdir? İlham Aliyev kaç yaşında? İlham Aliyev babası kimdir? İlham Aliyev konuşması!

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İLHAM ALİYEV KİMDİR?

lham Haydar oğlu Aliyev (d. 24 Aralık 1961; Bakü, Azerbaycan SSC), Azerbaycan'ın dördüncü ve mevcut Cumhurbaşkanıdır.

1967 – 1977 tarihleri arasında Bakü'de ilk, orta ve lise eğitimi aldı. 1977`de Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü`nü kazandı. 1982 `de Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü başarıyla bitirerek aynı okulda doktoraya başladı. 1985 yılında doktorasını başarıyla tamamlayarak tarih doktoru ünvanı aldı.

1985 – 1990 tarihleri arasında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enistitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990-1994 tarihleri arasında iş hayatına atıldı. Birtakım ithalat- ihracat şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

1994 -2003 Ağustos tarihleri arasında Azerbaycan Cümhuriyyeti Devlet Petrol Şirketinin başkan yardımcılığını yaptı. "Haydar Aliyev'in yeni neft stratejisi"nin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan Cümhuriyyeti'nin petrol politikasının jeopolitik yönleriyle ilgili bir çok araştırması bulunmaktadır. Bilimler doktorudur.

İlk olarak 1995 yılında daha sonra ise 2000 yıllında Azerbaycan Cumhuriyeti parlamentosuna (Milli Meclis'ine) yapılan seçimlerde milletvekili seçildi. 2003 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan görevine tayin edilmesiyle milletvekilliğine son verildi.

1997 yılından itibaren Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığını yürütmektedir. Sporun gelişmesinde büyük hizmetler gösterdiği için Uluslararası Olimpiyat Komitesi Şeref Madalyasıyla taltif edilmiştir.

1999 `da iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi'nin başkan yardımcılığına, 2001 tarihinde birinci yardımcılığına, 2005 yılında ise başkanlığına seçilmiştir.

2001-2003 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti parlamento delagasyonunun başkanı oldu.

Ocak 2003 tarihinde Avrupa Parlamenterler Asamblesi'nin başkan yardımcısı ve Büro üyesi seçildi.

Nisan 2004 tarihinde Avrupa Parlamenterler Asamblesi'nin çalışmalarına aktiv katılımı ve Avrupa ilkelerine sadıklığından dolayı Avrupa Parlamenterler Asamblesi'nin fahri üyesi diploması ve Avropa Parlamenterler Asamblesi madalyonuyla teltif edildi. 4 Ağustos 2003 yılında parlamento tarafından onaylandıktan sonra Azerbaycan Cümhuriyyeti'nin Başbakanı tayin edildi.

15 Ekim 2003 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlere katılan halkın yüzde 76'sından fazlası İlham Aliyev'e oy verdi. 31 Ekim 2003 yılında görevine başladı.

15 Ekim 2008 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlere katılan halkın yüzde 85'inden fazlası İlham Aliyev'e oy verdi. 24 Ekim 2008 yılında görevine başladı.

İLHAM ALİYEV EŞİ KİMDİR?

Mihriban Aliyeva ile evlidir, Leyla, Arzu ve Heydar Aliyev adlı üç çocuk babasıdır. Beş torun sahibidir. Çok iyi derecede Rusça, İngilizce, Türkçe ve Fransızca bilmektedir. Eşi Mihriban Aliyeva Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanı yardımcısıdır.

İLHAM ALİYEV'İN BABASI KİMDİR?

Haydar Aliyev ya da Geydar AlievAzerbaycanlı siyasetçi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanıdır. Azerbaycan'ın görevdeki cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası. Sovyetler Birliği döneminde Nahçıvan'da doğmuştur. 1939'da Nahçıvan Pedagoji Teknik Lisesi'ni bitirdikten sonra Azerbaycan Sanayi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1957'de ise Azerbaycan Devlet Üniversitesi tarih bölümünü bitirmiştir.