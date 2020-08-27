İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 30 Ağustos devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin olarak ortaya atılan "Kutlamalar yasaklandı" iddialarına kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

"30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır" diyen Altun, şöyle devam etti: "İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."