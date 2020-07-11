İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya göndermeli 15 Temmuz Mehteri paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter hesabından #15TemmuzMehteri 'hashtag'iyle bir mesaj paylaştı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiire de yer verildi.

Videoda, Ayasofya önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz gecesi yaşananlar hatırlatılırken, Altun paylaştığı mesajda, "O gün bugündür diye kahramanlar can verdi. Gökte hazır melekler selamladı şehidi. 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti. Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle... 15TemmuzMehteri" ifadelerini kullandı.