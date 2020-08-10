Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Bursa'da, bir kadının koronavirüs hastası olmasına rağmen karantina kuralına uymayıp, kızının nişan törenine katıldığı, hastalığını davetlilerden gizlediği ve davetlilere koronavirüs bulaştırdığına dair bazı basın organlarında yer alan 'korona-kaynana' haberlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, kadının hiçbir semptom göstermediği, hastalığı gizleme kastının olmadığı ve 6 Ağustos'tan itibaren sadece temaslı olarak izolasyona alındığı bildirildi.

Bazı ajans ve yerel gazetelerde, geçen hafta Bursa'nın Yıldırım ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadının evde karantina süresi devam ederken kızının nişanına katılıp, davetlilere koronavirüs bulaştırdığına dair haberler yer aldı. Kadının 'Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez' dediği, hastalığı davetlilerden gizlediği iddia edildi. Düğüne katılan bazı davetlilerde semptomlar ortaya çıkmasının ardından yapılan incelemelerde temas yerinin 'düğün' olarak yazıldığının bildirildiğine de değinildi. Haberlerin ardından Bursa Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

"GİZLEMEK YÖNÜNDE BİR KASTI YOKTUR"

Açıklamada, haberlerde bahsedildiği şekilde koronavirüslü olduğu öne sürülen kadının bilerek hastalığını gizlediği yönünde bir kastı olmadığı, hiçbir semptom göstermediği ve 6 Ağustos'tan itibaren sadece temaslı olarak izolasyona alındığının tespit edildiği belirtildi.

BİR ERKEK HASTANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ayrıca, basında çıkan haberler üzerine yapılan incelemede 2 Ağustos tarihinde bir erkek hastanın 2 Ağustos tarihindeki nişan cemiyetinin ardından 6 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı, o andan itibaren kişinin temas ettiği tüm kişilerin izolasyona alınarak takiplerinin yapıldığı ve Osmangazi ilçesindeki söz konusu nişan cemiyetine bağlı, tek odak kaynaklı vaka artışının yaşanmadığı vurgulandı.

"HASTA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KADIN TEMASLI OLARAK İZOLASYONA ALINMIŞTIR"

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Osmangazi ve Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgiler doğrultusunda;Haberdeki iddia;10.08.2020 tarihinde basında yer alan 'Bursa'da skandal düğün' başlıklı haberde, Kovid-19 PCR testi sonucu pozitif olan ve evde karantinası devam eden bir vatandaşın, buna rağmen kızının düğüne katılarak davetlilere hastalık bulaştırdığı iddiası;Haberdeki iddialara yönelik olarak; Filyasyon ekiplerimizce, Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) düşen bilgiler kapsamında pozitif vakaların; yakın çevresi, ailesi, iş arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tüm temaslar en ince noktasına kadar taranmaktadır. Pozitif çıkan vakaların semptomu başladığından önceki 48 saati sorgulandığında kimlerle temas içinde olduğu bilgileri de alınmaktadır. Basında çıkan haberler üzerine Sağlık Müdürlüğü'müzce yapılan incelemede Osmangazi ilçesinde 2 Ağustos 2020 tarihinde nişan cemiyeti geçmişi olan erkek hastanın olduğu görülmüştür. Bu kişi 2 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı nişan cemiyeti sonrası, şikayetlerinin başlaması üzerine 4 Ağustos 2020 tarihinde Çekirge Devlet Hastanesi'ne başvurmuştur. Hastaya yapılan PCR testinin 6 Ağustos 2020 tarihinde pozitif çıkması üzerine kişinin tüm temaslıları filyasyon ekiplerimizce tespit edilmiştir. O tarihten itibaren tüm temaslı hastalar izolasyon altına alınmış olup, takibi ekiplerimizce yapılmaktadır. Osmangazi ilçemizde bu nişan cemiyetine bağlı tek odak kaynaklı vaka artışı yoktur. Olayda bahsi geçen kayınvalidenin ise hiçbir semptom göstermediği, 6 Ağustos'tan itibaren sadece temaslı olarak izolasyona alındığı tespit edilmiştir.

Ayrıca haberdeki iddiada da yer aldığı gibi cemiyetteki kişinin hastalığını bilerek gizlediği kastı olmadığı araştırmamız sonucu ortaya çıkmıştır. Filyasyon çalışmaları esnasında kişilerin son dönemde temas ettiği kişiler kendilerine sorulmakta, bu sorgulama esnasında kişiler kendi şüphelerini beyan etmektedir. İnsanlar filyasyon sorgulamasında temas bilgilerini vermekten bazen kaçınmaktadır. Bu tarz durumlara filyasyon süreçlerinde sıkça rastlanmaktadır. Bu yüzden olayın sadece buradan kaynaklandığını bilebilmek mümkün değildir."