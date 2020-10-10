İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları

İkinci el araba fiyatları internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Fiyatların ne zaman düşeceği merak ediliyor. Araç almak isteyen vatandaşlar konu hakkındaki gelişmeleri takip ediyor. Konu hakkında uzmanlardan açıklamalar geldi. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte uzmanların cevapları...

"SIFIR ARAÇ OLMADIĞI İÇİN FİYATLAR YÜKSEK"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, son dönemde yaşanan durağanlığın sebebi olarak bayilerde sıfır otomobil yokluğunu gösterirken, araç stoklarının artması halinde 2. el otomobilde yüzde 10'luk bir düşüş beklediklerini belirtti.

Erkoç, "Şu anki durağanlığın sebebi bayilerde sıfır araç yok. Fabrikalar üretime başlasa da henüz tam kapasite çalışmaya başlamadılar. Yurtdışından da siparişler yeni gelmeye başlıyor. Arz talep dengesizliğinden dolayı insanlar sıfır araç bulamadığı için 600 bin TL'lik araç yerine 2018 modeline 600 bin TL vermek durumunda kalıyor. Öte yandan son günlerde mevduat faiz oranları da yükseldi. Tüm bunlar piyasayı ister istemez etkiliyor. Sıfır araçlarda arzda çoğalma olursa ikinci elde de bir yüzde 10'luk geriye geliş olur" dedi.

"İNTERNETTEKİ İLANLARIN İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Piyasanın yükselmesinin en büyük sebeplerinden birinin internetteki fiyatlar olduğunu belirten Erkoç, "İnternete araç ilanı koyan meslek dışı insanların incelenmesini istiyoruz. Piyasayı yükselten bunlar. 8 milyon 600 bin aracın 1 milyon adedini galericiler, 1 milyonunu şahıslar satmış. Ama 5 milyondan fazlasını hiç meslekle alakası olmayanlar alıp satıyor. Bunlar ciddi bir vergi kaybı. Piyasayı yükselten bunlar. Bazıları oto galerilerden arabayı alıp üzerine kar koyup ilana koyuyorlar ve fiyatları şişiriyorlar. Gelir idaresi başkanlığına burada görev düşüyor. İstedikleri anda bu insanları inceleyebilirler. Bunlardan birkaç tanesi ceza yesin bir daha yapıyorlar mı bakalım" dedi.

"HERKES ARABA ALMA TELAŞINA DÜŞTÜ"

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ise, ikinci elde fiyat artışının yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Yanık, "İkinci elde fiyat artışı yıl sonuna kadar devam eder. Göstergeler onu gösteriyor. 2021'de ise düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter. 2021'in başında her sene olan KDV, ÖTV, muhtasardaki oynamalar otomatikman fiyat yansımasına sebep olacak. Son ÖTV zammı da bu artışların tuzu biberi oldu" dedi.

İnsanların yaşa modele bakmadan araç almaya çalıştığını söyleyen Yanık, "8 yaşa kadar talep varken şu anda yaşa bakılmaksızın insanlar bir araba alma telaşına düştüler. Bir an önce düzgün bir araba alma telaşındalar. Markası, modeli, yaşı fark etmez 'eli ayağı düzgün olsun yeter' diyerek araç alıyorlar" dedi.