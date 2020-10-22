İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

EMRE AKBABA'NIN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-kırmızılılar yapılan antrenmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Cimbom'un paylaştığı fotoğraflarda en dikkat çeken kare Emre Akbaba'nın yer aldığı kare oldu. Galatasaray'a geldikten sonra 2 kez ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bacaklarının görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

ALANYASPOR KARŞISINDA İLK 11'DE YER ALDI

Uzun süren sakatlığını atlatarak geçtiğimiz hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba, teknik direktör Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçında sahaya 11'de çıkmıştı.