İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı
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İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı

22.10.2020 20:16 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:27

Galatasaray, Emre Akbaba'nın antrenmadaki görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. İki kez ayağı kırılan yıldız futbolcunun bacağının son hali taraftarları üzdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı

EMRE AKBABA'NIN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-kırmızılılar yapılan antrenmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Cimbom'un paylaştığı fotoğraflarda en dikkat çeken kare Emre Akbaba'nın yer aldığı kare oldu. Galatasaray'a geldikten sonra 2 kez ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bacaklarının görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı

ALANYASPOR KARŞISINDA İLK 11'DE YER ALDI

Uzun süren sakatlığını atlatarak geçtiğimiz hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba, teknik direktör Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçında sahaya 11'de çıkmıştı.

İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı

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