İki haftadır yayınlanmayan Savaşçı dizisi final mi yaptı? Berk Oktay'dan kafa karıştıran sözler

İki haftadır ekrana gelmeyen Fox TV'nin dizisi Savaşçı'nın başrol oyuncusu Berk Oktay, sosyal medyadan hayranlarına seslendi. Oktay, "Dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi son olarak 99. bölümüyle ekrana gelmişti. İki haftadır yayınlanmayan Savaşçı'nın yayın günü olan pazar akşamları ise Fox TV'nin yayın akışında Öğretmen dizisi yer almaya başladı.

STOK BÖLÜMLER YAYINLANMIŞTI

Savaşçı'nın mart ayı öncesi çekilen 3 stok bölümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Yeni sezon çekimleri henüz başlamayan Savaşçı'nın akıbeti 5 sezondur diziyi takip eden izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

BERK OKTAY'DAN "SAVAŞÇI DİZİSİ"AÇIKLAMASI

Berk Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."