Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış

Önceki gün dünyanın diken üzerinde izlediği Keşmir'deki Çin-Hindistan geriliminin detayları ortaya çıktı. Hindistan askerleri ile Çin askerlerini karşı karşıya getiren gerilimde 20 Hint askeri ölmüş ve 43 Çinli de yaralanmıştı. Hindistan, bugün Çinlilerin kullandığı çivili sopaları uluslararası kamuoyuna gösterdi.

HİNDİSTAN, BASINA SERVİS ETTİ

Yaşananların ardından Çin yönetimi, Hindistanlı yetkililerle barışçıl şekilde bu krizi çözmek konusunda anlaştıklarını açıklasa da Hindistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Hint yönetimi, Çinli askerlerin nasıl saldırdığını ve kullandıkları silahları uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

ÇOK SAYIDA ASKERİN UZVU KESİLDİ

Çinli askerlerin çivili sopalarla saldırdığını ve birçok askerlerinin üzerine taşlar fırlattığını açıklayan Hindistan, çok sayıda askerin uzuvlarının da kesildiğini öne sürdü.

Bu konuyla ilgili Çin'den bir açıklama gelmedi.