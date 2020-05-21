İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi

Ramazan Bayramı'na girmemize sayılı günler kala bankalar tek tek kredi kampanyalarını açıklamaya başladı. Kimi banka 3 ay taksit erteleme imkânı, kimisi ise 60 aya varan vade fırsatı sunuyor. Şu ana kadar kampanyalarını duyuran bankalar ise, Vakıfbank, TEB, Şekerbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve QNB Finansbank şeklinde sıralandı.

VAKIFBANK'TAN ÜÇ AY ÖDEMESİZ BAYRAM KREDİSİ

VakıfBank'ın açıklamasına göre, geleneksel bayram kredisi ile desteklerine bir yenisini ekleyen banka, kredi için aylık yüzde 0.98 faiz oranı uygulayacak ve VakıfBank müşterileri, 3 ay ödemesiz dönemli krediden 60 aya varan vade seçenekleriyle faydalanabilecek.

3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Banka müşterileri SMS ile de krediye başvurabilecek. Bu kanaldan başvurularda, "KREDI" "TCKN" "AYLIK GELİR" bilgileri aralarında birer boşluk bırakarak 5724'e SMS gönderilmesi yeterli olacak. 3 bin liradan başlayacak kredi tutarı 125 bin liraya kadar yükseltilebilecek.

ÜST LİMİT 125 BİN TL'YE KADAR

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, her zaman olduğu gibi bu kampanya ile öncelikle ihtiyaç sahiplerine rahat bir nefes aldırmayı hedeflediklerini bildirdi. Çelebi, "Bayrama özel 3 ay ödemesiz, 60 ay vadeli kredimizden ihtiyaç sahibi tüm bireysel segmentli müşterilerimiz faydalanabilecek. Ramazan Bayramı'na özel hazırlanan kredi paketinin üst limiti 125 bin TL olup, aylık yüzde 0.98 gibi piyasa koşullarına göre uygun bir faiz oranı uygulanacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan yeni kampanyasıyla banka, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.

Bayrama özel ihtiyaç kredisi, yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle müşterilerin farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. TEB'in bayram kredisinden yararlanmak isteyen müşteriler, CEPTETEB internet şubesi, Mobil Bankacılık, Çağrı Merkezi ve TEB Şubelerden başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak müşterilerin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalıştıklarını belirtti.

ŞEKERBANK

Şekerbank, 60 aya varan vadelerin yer aldığı kampanya kapsamında, %0,79'dan başlayan faiz oranları ve 3 ay taksit erteleme imkânı sunuyor. Şekerbank ayrıca finansman desteğinin yanı sıra Şeker Bonus Kart ile yapılan gıda alışverişlerine hediye Bonus veriyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde de müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, ülke olarak koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini yaşadıkları bu zor günlerde çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerin daha fazla yanında olmaları gerektiğini belirtti.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi hem ramazan ayı boyunca hem de bayramda gerekli tüm ihtiyaçlar için bireysel ihtiyaç kredisi ve Worldcard kampanyalarını başlattı.

Yapı Kredi hem ramazan ayı boyunca hem de bayramda gerekli tüm ihtiyaçlar için bireysel ihtiyaç kredisi ve Worldcard kampanyalarını başlattı.Banka açıklamasına göre, 7-23 Haziran'da geçerli olan kampanya ile günde 10 TL ödeyerek 10.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ya da tüm şubelerimizden kolayca kredi başvurusu yapabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.