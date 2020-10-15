Yeni nesil savaş teknolojilerinin en önemli parçalarından olan insansız hava araçları, Türkü Ordusu tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. İHA nedir? Türk İHA modelleri ve isimleri neler?

İHA NEDİR?

İnsansız hava aracının kısaltılmış hali olarak kullanılan IHA, genel olarak drone adıyla da bilinir. Drone, uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır. Türkiye İHA'ları üreten 8 ülke arasında yer alıyor.

İHA'lar iki sınıfa ayrılır:

İlki uzaktan kumanda edilerek uçan ihalar.

Kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır.

İHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sistem Özellikleri

Tam otonom operasyon

Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi

Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi

Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi

Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki

ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu

Buzdan Koruma Sistemi

SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği

DO-178 B uyumlu yazılım ve DO-254 uyumlu donanım

Teknik Özellikler

Motor Tipi : PD-170 Çift Turbo Dizel

Motor Gücü : 2X170 HP (Deniz Seviyesi, ISA)

Kanat Açıklığı : 24 M

Azami Kalkış Ağırlığı : 3300 KG

Taarruz / Deniz Karakol Görevi : 750 KG Harici Yük ile 25 kft'te 12 Saat

Sinyal İstihbaratı Görevi : 150 KG Faydalı Yük ile 40 kft'te 24 Saat

İHA'LARIN KULLANIM ALANLARI

1- Gözetleme

2- Keşif

3- İmha gibi askeri amaçlar

4- Taşımacılık (Genişleyen sivil alanlar dahil.)

5- Zirai ilaçlama

6- Kamera çekimi

7- Yangın Söndürme

SİHA NEDİR?

SİHA ise silahla donatılmış olan insansız hava araçlarına verilen addır.

SİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gövde uzunluğu 6.6 metredir.

Kanat açıklığı 12 metredir.

Toplam kalkış ağırlığı 650 kg'dır.

Faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır.

Azami hızı 135 knottur.

Servis irtifası 27.000 feettir.

Havada kalış süresi 25 saattir.

TÜRK İHA MODELLERİ NELERDİR?

Türk İHA modelleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

EES AŞ Kırlangıç Short range UAV(1997-1999)

EES AŞ Doğan Long Range Tactical UAV (1997-1999)

TAI Anka S Uydudan Kontrol Edilen İHA

TUSAŞ Anka

TUSAŞ Anka Aksungur

METU Güventürk (Mini)

Bayraktar Mini İHA

Bayraktar Taktik İHA Sistemi

Malazgirt Döner Kanat Mini İHA

Otonom Teknoloji DORUK 101-A Aerostat Sistemi 2014

TAI Akıncı silahlı İHA

VESTEL Efe (Mini) 2007

VESTEL Arı (Micro) 2007

VESTEL Karayel (TİHA) 2009

TAI Sivrisinek (R-İHA) 2009

Baykar Bayraktar TB2

Baykar Bayraktar Akıncı

BAYRAKTAR Aksungur

Bayraktar TB2 Türk Sılahlı İHA'sı

SE Savunma Albatross VTOL İnsansız Hava Aracı

Aksungur - Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. ANKA-AKSUNGUR 40000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahiptir.

Anka

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Türk İnsansız Hava Aracı "ANKA"nın montajı ve üretimi tamamlanarak, 16 Temmuz 2010 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayiitesislerinde düzenlenen törenle hangardan çıkmıştır. Hangardan çıktıktan sonra motoru da çalıştırılan ANKA, kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olmayı hedeflemektedir.

Şimşek

Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.

Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi; hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

ŞİMŞEK sistemi genel özellikleri:

45 dakika havada kalma süresi

Azami hız 400 kts

1000ft (350m) ile 15000ft (4500m) (ASL) irtifalar arasında görev kabiliyeti

Menzil 50 km

Fırlatıcı ile kalkış

Paraşüt ile karaya veya denize iniş

Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol

İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı

Askeri standartlara uyumluluk

Özgün "YKİ Uçuş Kontrol Sistemi" ve "Otopilot Sistemi" sayesinde kalkış ve iniş dâhil rota / yön / hız / irtifa tutma modları ile tam otonom uçuş kabiliyeti

Yer Kontrol İstasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği

Eve Dönüş ve Acil İniş Modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş

Gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi telemetreleri kaydetme ve sonradan oynatabilme

Sayısal harita otomatik tanıma

Faydalı Yükler:

Pasif Radar İz Artırıcı

İlave Faydalı Yük Entegrasyon Çalışmaları: