İHA nedir? Türk İHA modelleri ve isimleri neler?
Savaş teknolojileri günden güne gelişirken, yeni nesil savaş teknolojilerinin önemli parçası olan İnsansız Hava Araçları, ülkemizde büyük öneme sahiptir. İHA'lar Türk Ordusu tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Yerli ve milli olarak da üretilen parçalar, sınırlarımızı korumada büyük öneme sahiptir. İHA nedir? Türk İHA modelleri ve isimleri neler?
Yeni nesil savaş teknolojilerinin en önemli parçalarından olan insansız hava araçları, Türkü Ordusu tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. İHA nedir? Türk İHA modelleri ve isimleri neler?
İHA NEDİR?
İnsansız hava aracının kısaltılmış hali olarak kullanılan IHA, genel olarak drone adıyla da bilinir. Drone, uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır. Türkiye İHA'ları üreten 8 ülke arasında yer alıyor.
İHA'lar iki sınıfa ayrılır:
- İlki uzaktan kumanda edilerek uçan ihalar.
- Kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır.
İHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Sistem Özellikleri
- Tam otonom operasyon
- Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi
- Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi
- Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi
- Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki
- ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu
- Buzdan Koruma Sistemi
- SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği
- DO-178 B uyumlu yazılım ve DO-254 uyumlu donanım
Teknik Özellikler
- Motor Tipi : PD-170 Çift Turbo Dizel
- Motor Gücü : 2X170 HP (Deniz Seviyesi, ISA)
- Kanat Açıklığı : 24 M
- Azami Kalkış Ağırlığı : 3300 KG
- Taarruz / Deniz Karakol Görevi : 750 KG Harici Yük ile 25 kft'te 12 Saat
- Sinyal İstihbaratı Görevi : 150 KG Faydalı Yük ile 40 kft'te 24 Saat
İHA'LARIN KULLANIM ALANLARI
1- Gözetleme
2- Keşif
3- İmha gibi askeri amaçlar
4- Taşımacılık (Genişleyen sivil alanlar dahil.)
5- Zirai ilaçlama
6- Kamera çekimi
7- Yangın Söndürme
SİHA NEDİR?
SİHA ise silahla donatılmış olan insansız hava araçlarına verilen addır.
SİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Gövde uzunluğu 6.6 metredir.
- Kanat açıklığı 12 metredir.
- Toplam kalkış ağırlığı 650 kg'dır.
- Faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır.
- Azami hızı 135 knottur.
- Servis irtifası 27.000 feettir.
- Havada kalış süresi 25 saattir.
TÜRK İHA MODELLERİ NELERDİR?
Türk İHA modelleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
- EES AŞ Kırlangıç Short range UAV(1997-1999)
- EES AŞ Doğan Long Range Tactical UAV (1997-1999)
- TAI Anka S Uydudan Kontrol Edilen İHA
- TUSAŞ Anka
- TUSAŞ Anka Aksungur
- METU Güventürk (Mini)
- Bayraktar Mini İHA
- Bayraktar Taktik İHA Sistemi
- Malazgirt Döner Kanat Mini İHA
- Otonom Teknoloji DORUK 101-A Aerostat Sistemi 2014
- TAI Akıncı silahlı İHA
- VESTEL Efe (Mini) 2007
- VESTEL Arı (Micro) 2007
- VESTEL Karayel (TİHA) 2009
- TAI Sivrisinek (R-İHA) 2009
- Baykar Bayraktar TB2
- Baykar Bayraktar Akıncı
- BAYRAKTAR Aksungur
- Bayraktar TB2 Türk Sılahlı İHA'sı
- SE Savunma Albatross VTOL İnsansız Hava Aracı
Aksungur - Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA
Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. ANKA-AKSUNGUR 40000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahiptir.
Anka
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Türk İnsansız Hava Aracı "ANKA"nın montajı ve üretimi tamamlanarak, 16 Temmuz 2010 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayiitesislerinde düzenlenen törenle hangardan çıkmıştır. Hangardan çıktıktan sonra motoru da çalıştırılan ANKA, kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olmayı hedeflemektedir.
Şimşek
Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.
Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi; hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
ŞİMŞEK sistemi genel özellikleri:
- 45 dakika havada kalma süresi
- Azami hız 400 kts
- 1000ft (350m) ile 15000ft (4500m) (ASL) irtifalar arasında görev kabiliyeti
- Menzil 50 km
- Fırlatıcı ile kalkış
- Paraşüt ile karaya veya denize iniş
- Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol
- İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı
- Askeri standartlara uyumluluk
- Özgün "YKİ Uçuş Kontrol Sistemi" ve "Otopilot Sistemi" sayesinde kalkış ve iniş dâhil rota / yön / hız / irtifa tutma modları ile tam otonom uçuş kabiliyeti
- Yer Kontrol İstasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği
- Eve Dönüş ve Acil İniş Modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş
- Gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi telemetreleri kaydetme ve sonradan oynatabilme
- Sayısal harita otomatik tanıma
Faydalı Yükler:
- Pasif Radar İz Artırıcı
İlave Faydalı Yük Entegrasyon Çalışmaları:
- MDI
- CMDS
- Duman jeneratörü
- Radar Altimetre