İdlib'de, ateşkesten sonra evlerine dönen siviller, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
SURİYE'nin İdlib kentinde Türkiye ile Rusya arasında mart ayı başında sağlanan ateşkesten sonra evlerine dönen bazı aileler, saldırılar sonucu yıkıntı ve moloz haline gelen evlerinin üzerinde oruçlarını açıyor.
SURİYE'nin İdlib kentinde Türkiye ile Rusya arasında mart ayı başında sağlanan ateşkesten sonra evlerine dönen bazı aileler, saldırılar sonucu yıkıntı ve moloz haline gelen evlerinin üzerinde oruçlarını açıyor.
Esed rejimi ve destekçileri tarafından, özellikle İdlib kenti ile aralarında Ariha ilçesi de olmak üzere birçok yerleşim alanına yapılan saldırılarda evlerini ve yıllardır yaşadıkları topraklarını terk eden ailelerden bazıları, Tükiye ile Rusya arasında 6 Mart'ta varılan ateşkesten sonra yuvalarına döndü. Yaklaşık 2 milyon sivilin terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ettiği dönemde, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı, ateşkes sürecinde başlayan çatışmasızlıkla birlikte bazı aileler evlerine geri dönmeyi tercih etti. Geldikleri şehirlerinde yerle bir edilen evlerinde yaşam mücadelesi veren ve ayakta durmaya çalışan siviller, ramazan ayında molozların üzerinde tuttukları oruçlarını açarak ibadetlerini sürdürüyor.