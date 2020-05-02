Bakan Soylu Salgında genel yayılım bitti dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bugün bir gazetedeki köşe yazısında Bakan Süleyman Soylu'nun "Salgında genel yayılım bitti" ifadelerini kullanmadığını belirten bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada "Rehavetten uzak durulması gereken bir dönemde, Bakanımıza atfedilen ifadeler kabul edilmemektedir" denildi.
İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bugün bir gazetedeki köşe yazısında Bakan Süleyman Soylu'ya atfedilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir köşe yazısında geçen 'Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz.' cümlesi, Sayın Bakanımıza ait değildir." ifadesi kullanıldı.
"BU YAKLAŞIM KABUL EDİLMEMEKTEDİR"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır. Pandemi ile mücadelede rehavetten uzak durulmasının sürekli ifade edildiği bu hassas dönemde böyle bir söylem ve yaklaşım, Sayın Bakanımız tarafından asla kabul edilmemektedir."
NE OLMUŞTU?
Yenişafak yazarı Mehmet Acet, bugün kaleme aldığı köşesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiğini aktarmış ve Bakan Soylu'nun şu cümleleri sarf ettiğine yazısında yer vermişti:
"81 ili takip ediyorum. Genel yayılım bitti. Bu sona erdi. Virüs etkisini kaybediyor. Parça parça belli alanlarda, mesela bir cenazede 25 kişi çıkabiliyor ama genel yayılım bitti. Ben virüsün etkisini kaybettiğini düşünüyorum. Bu önemli ama biz tedbirlerimize devam edeceğiz."