Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, son 65 günde sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1105 şüphelinin tespit edilip, 510'unun yakalandığını duyurdu.
21.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:39
İçişleri Bakanlığı, son 65 günde sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1105 şüphelinin tespit edilip, 510'unun yakalandığını duyurdu.
10 BİN 111 HESAP İNCELENDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 10 bin 111 hesabın incelendiği bildirildi.
510 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İnceleme sonucunda bin 105 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıslardan, 510'u yakalandı.