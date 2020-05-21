Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son 65 günde sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1105 şüphelinin tespit edilip, 510'unun yakalandığını duyurdu.

21.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:39

İçişleri Bakanlığı, son 65 günde sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1105 şüphelinin tespit edilip, 510'unun yakalandığını duyurdu.

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10 BİN 111 HESAP İNCELENDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 10 bin 111 hesabın incelendiği bildirildi.

510 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İnceleme sonucunda bin 105 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıslardan, 510'u yakalandı.