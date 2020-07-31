İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı

Bayram namazlarını doğu ve güneydoğu bölgelerindeki üs bölgelerinde askerlerle kılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu Kurban Bayramı'nda da Şırnak'da 2000 metre yükseklikteki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde askerlerle saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soylu'yu arayarak askerlerin bayramını kutladı.

31.07.2020 07:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:56

Kurban Bayramı'nda Mehmetçik de eli tetikte gözü ufukta vatanın güvenliği için görev yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya gelip bayram namazı kıldı.

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"KAHRAMANLARIMIZLA BAYRAMLAŞIYORUZ"

Twitter hesabından fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu şunları yazdı: Kurban Bayramı'nın bereketi ve Sefine Bölgesi'nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.