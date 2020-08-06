İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "en yoğun" ifadesiyle duyurduğu koronavirüs denetimleri bugün tüm yurtta gerçekleşiyor. Denetimleri yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Yapılan denetimlere de vurgu yapan Bakan Soylu, "Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"Kurallarımız da aslında çok karmaşık değil. Maske, mesafe, temizlik. Pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, düğünlerde, nişanlarda, toplu yaşam yerlerinde bunlara dikkat etmeliyiz.

"POLİSİMİZ, JANDARMAMIZ ÇALIŞIYOR"

Bu sadece devlet sorumluluğu değildir. Bu her bir bireyin, her birimizin sorumluluğudur. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız çalışıyoruz. Bir pazarcı 'seçmeyin' dediği aman ona çıkışmamak lazım. Bir polisimiz 'maskenizi takın' dediği zaman onu terslememek lazım. Bu kendisi için değil, sağlık için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Burada bugün yaklaşık 250 bin kişi denetime çıkmış durumda.

"BUNDAN 3 AY ÖNCESİYLE KARŞILAŞMAYALIM"

Avrupa'da dünyada bunun ikinci dalgasının geldiği değerlendirmesi var. Aynı durumla bizle karşılaşmayalım. Bundan 3 ay öncesiyle karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Burada da görev hepimiz düşmektedir. Yazdan sonra da hem ekonominin, hem ülkemizin selamati açısından bize bu salgın korona mazeret üretmemeli.

"HEPİMİZ DİKKAT ETMELİYİZ"

Sağlık Bakanımızla oturduk, saatlerce değerlendirme yaptık. Yazdan sonra da hem ekonominin, hem ülkemizin selameti açısından bize bu salgın korona mazeret üretmemeli. Onun için hepimiz dikkat etmeliyiz. Evlerden çıkamadığımız günleri, yaşlılarımızın mahzunluklarını hep beraber yaşadık. Esnafımızın dükkanlarını kapatma zorunluluğunu hep beraber yaşadık. Yine aynı günlere dönmek büyük bir sorun teşkil eder.

"TOPLU TAZİYELERİ BIRAKALIM"

Milletimize tekrar duyuruyorum. Taziye geleneğini çok uzun zamandır ayakta tutan, doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Toplu taziyeleri bırakalım. Düğünlerde, nişanlarda dikkat edelim. Toplu taşımalarda dikkat edelim. Belediyelerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. İdare tek bir parçadan oluşan bir yapı değildir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok."

İSTANBUL'DA JANDARMA EKİPLERİ DENETİMDE

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 201 jandarma asayiş, 40 motosikletli asayiş/trafik, 62 jandarma trafik timi olmak üzere toplam 303 tim ve 4 bin 376 personelle İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereğince sorumluluk sahası noktalarında kontroller yürütüyor. Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetleniyor.

ARAÇLAR DURDURULARAK UYARILAR YAPILDI

Eyüpsultan Odayeri Işıklar Kavşağı'nda yapılan trafik denetimlerinde jandarma trafik timlerince, sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.

Sürücülere yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaları, araç kullanırken kesinlikle telefon kullanmamaları, uykusuz ve yorgun olarak trafiğe çıkmamaları gerektiği de hatırlatıldı. Denetimlerde drone kullanılırken, uygulamaya dedektif köpekleri de katılıyor.

ESENYURT'TA MİNİBÜSLER DENETLENDİ

Esenyurt'un birçok noktasında da Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. İlçede minibüsleri durduran ekipler, şoförleri ve yolcuları denetledi. Toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısının yanı sıra yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup uymadıkları kontrol edildi. Kovid-19 tedbirlerine uymayıp fazla yolcu bulunduran minibüslere cezai işlem uygulandı.

TAKSİCİLER 3 KİŞİDEN FAZLA YOLCU ALMAMALARI KONUSUNDA UYARILDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilçede toplu ulaşım araçları, minibüs, dolmuş ve taksilerde denetim yaptı. Taksi sürücüleri, 3 kişiden fazla yolcu almamaları, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konularında uyarıldı. Ekipler, araçlardan yaptıkları anonslarla vatandaşlardan sosyal mesafeye uymalarını ve maske takmalarını istedi. Bu arada ekipler, maskesi kolunda takılı olan bir kişiden maskesini uygun şekilde takmasını istedi. Otelden yeni çıktığını söyleyen vatandaş da kolundan çıkardığı maskesini taktı.